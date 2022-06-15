颱風季快到了，內政部消防署為提升災害應變能力，今（15）日上午和慈濟基金會簽訂合作備忘錄，盼能在各項防災事項上公私協力，一同提升災時緊急救助及災後復原之效能。

消防署表示，為強化民間自主防救災能力，與財團法人賑災基金會及慈濟基金會協力培訓防災士以及致力於韌性社區工作，而慈濟基金會災時便會進駐中央災害應變中心，辦理後勤事宜，並協助國家防災日大規模動員演練，在民間資源運用與防救災工作上，成效不小。

消防署與慈濟基金會簽訂備忘錄，就是為了持續深化雙方合作，並加強國人防災觀念的教育宣導。尤其颱風季將至，消防署除了指示各地做好準備，也呼籲民眾可以透過消防署與各大賣場、網路購物平臺合作設置的防颱專區，在颱風來臨前完善儲備，未雨綢繆。

消防署今天在會上也展示應用防災資訊智慧化和4民生公共物聯網大數據串聯的成果，包含「訊息服務平台2.0」以及「全民防災e點通」以及擴充「防救災應變管理資訊雲端服務EMIC 2.0」，讓民眾能快速取得防救災訊息，也能讓防災人員及早掌握偏遠地區的災情狀況。