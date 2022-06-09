為協助地方政府落實防救災整備作業，農委會農糧署9日指出，持續無償提供真空包裝白米，供地方政府申請天然災害儲備糧。2022年度農糧署各分署已備妥372公噸新期公糧白米，無償供應各地方政府作為儲備防救災所需糧食，由各地方政府陸續提領並完成各儲備點進儲，以備災害發生時可充分供應糧食。

農糧署表示，為協助各地方政府辦理防救災所需糧食，2003年訂定「國內糧食救助作業要點」，每年於汛期前，地方政府可依實際需求向所在地分署申請天然災害儲備食米，以備颱風、豪雨等天然災害發生時，即時提供災區民眾使用；儲備地點分散各偏遠村里部落或對外道路易坍方、交通中斷之處，務必使居民在災害發生時無斷糧之虞。

農糧署指出，天然災害儲備食米品質規格符合中華民國國家標準二等白米標準，並採20公斤密封包裝或3公斤真空包裝白米，真空包裝白米具輕巧、方便攜帶等特性，保存期限為十二個月，為目前主要供應之包裝型式。儲備糧食由各地方鄉鎮公所等保管單位慎選陰涼乾燥、通風及安全之地點存放，並定期檢視貯存數量及品質。

農糧署為確保民眾於災害期間食米供應無虞，各地分署也會與地方政府保持密切聯繫，即時掌握各地儲備糧供需情形，必要時可依需求緊急加工調撥食米供應災區。汛期結束後或食米屆保存期限前一個月，未用完之儲備糧，可由地方政府轉撥為社會救助糧贈予低收入家庭，兼具救災與扶助弱勢雙重功能。