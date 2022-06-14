美國國會兩黨已就一項擬議中的法案達成共識，將賦予美國聯邦政府審查美企赴海外投資項目的權力，以保護關鍵技術與供應鏈為名義，阻止每年高達數十億美元的投資流入中國等競爭對手國。

據《路透》報導，此一議案是一項要廣泛增強美國對中國大陸競爭力法案的一部分，該競爭法案將提供520億美元補助給晶片製造商，用於擴大在美國本土的營運。

這項議案在拜登政府內部得到普遍的支持，美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文在去年7月表示，政府正在研究新的投資審查並考慮對境外投資設限，以努力讓美國在技術競爭中處於更有利的地位。

根據法案內容，修訂後的審查措施將讓美國政府能夠限制任何與「有疑慮國家」的特定交易，這些國家是包含中國在內的「外國競爭對手」。新規定將適用於「新創投資」，例如新工廠營建，也適用於涉及知識或智慧財產權轉讓的合資企業等交易，以及創投與私募股權交易等。

報導說， 上述投資限制適用於美國企業及旗下子公司，企業必須在進行海外投資活動前45天通報政府，若未在規定時間內通知，則政府有權停止交易。投資項目涉及的領域和技術包含半導體、大容量電池、製藥、稀土元素、生物技術、人工智慧、量子運算、超音速技術、金融科技，以及機器人和水底無人機等自動系統。

更新後的法案文本呼籲成立國家關鍵能力委員會來審查對外投資，但沒有具體說明該由哪個機構帶領。國會議員最初提議由美國貿易代表署 (USTR) 領導，最後仍選擇將決定權留給總統，其他可能性包含帶領美國海外投資委員會 (CFIUS) 的財政部。

榮鼎顧問公司的一項研究指出，如果根據最初提案中所設定的頗為廣泛美國赴外投資審查類別，過去20年美國對中國大陸的直接投資交易中，有43%可能需要被審查。