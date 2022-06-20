美國政府高層周日表示，為了抑制飆漲的汽油價格和通膨，拜登政府已經就取消一些對中國加徵的關稅進行審查，也可能暫時停徵聯邦汽油稅。

拜登政府正苦於應對創下歷史新高的汽油價格和創下40年新高的通膨率。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，可能需要兩年時間通膨才會逐漸下滑並回落至央行設定的2%目標。

美國財政部長葉倫在接受媒體訪問時表示，沿襲自川普政府的一些中國進口關稅並無戰略目的，拜登政府正在考慮取消這些關稅以降低通膨。但她未提及具體細節，也拒絕透露何時可能做出決定。

葉倫表示：「我們知道中國採取了許多不公平的貿易手段，解決這些事很重要，但我們沿襲而來的關稅，有些並沒有戰略目的，只是徒增消費者的成本」。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）接受CNN訪問時表示，總統也在評估暫停徵收聯邦汽油稅以降低油價，她強調，這樣的舉措「不會被排除於外」。

拜登日前曾表明，他正在考慮取消川普政府在2018年和2019年美中兩國大打貿易戰期間，對價值數千億美元中國進口商品加徵的部分關稅。

此外，在談到備受關注的經濟衰退問題時，美國政府高層表示經濟衰退「並非不可避免」。

格蘭霍姆和葉倫在接受媒體訪問時均重申拜登的立場，即經濟衰退「並非不可避免」。財長葉倫表示，美國的勞動力市場和消費者支出仍然強勁，但她也表示通膨「高到令人無法接受」，並預期經濟將放緩。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，儘管增長正在放緩，但她不會認為經濟將衰退。

不過，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）周日接受NBC News訪問時表示，他不同意現任官員的說法，並認為美國經濟將陷入衰退，「這個可能性是有的，即為了盡一切必要阻止通膨，聯準會將提高利率到足以使經濟陷入衰退的程度」。

美國通膨不斷飆升已經幾乎使所有央行決策官員都成為了鷹派，根據6月的議息結果，僅有1位具表決權的央行官員反對一口氣升息75個基點。