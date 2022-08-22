國家通訊委員會NCC推出「數位中介服務法」草案，引發外界反彈聲浪，讓行政院長蘇貞昌出面「踩剎車」，更有綠委認為中介法傷選情。NCC今(22)日回應，NCC是獨立機關，但在推行政策上勢必要與各部會溝通，不能自外於任何機關；至於選舉，NCC則表示本身不會考慮選舉問題，NCC也沒有選舉問題。

民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今赴NCC抗議、要求在沒有獲得社會共識前不得推出惡法，NCC綜合規劃處委員閻立泰出面接受民眾黨訴求。會後針對媒體提問原定25日舉行的公聽會何時舉辦？閻立泰說，暫緩的公聽會仍在規劃當中，需要整理，因為這幾週蒐集的意見「問題蠻多的、量蠻大」，至於有沒有機會在11月選舉前辦公聽會，也需要委員會指示，並精進、調整，委員會會做出決定，業務單位會配合執行。

針對蘇揆出面「踩剎車」公聽會隨即暫停引來的獨立性質疑，閻立泰則強調，NCC是獨立機關沒有錯，但NCC的任何政策、作為，不能夠自外於行政部門、不能自外於各個機關，這個國家是大家的，各個機關在推動政策，勢必在相關法令上要跟各部會、機關做溝通。

至於有綠委認為中介法傷選情，將等選後再啟動？閻立泰表示，NCC本身不會考慮選舉問題，NCC也沒有選舉問題；但立委憂心綠委多數，一進立法院在野黨也壓制不住，閻則稱，尊重立法委員及大家批評的意見，強調對NCC來說沒有選舉的問題。

有機會在11月前提出新版本草案？閻立泰表示，目前沒有明確時程規劃，會持續檢討這件事，一個網路監理問題而引起社會對話，NCC正向看待，不只世界各國都需要面臨這樣的問題，實體世界違法的狀況，到網路世界就變成化外之地無法處裡，各國都遇到這樣的困境，不是對政府的問題，是對人民權利造成非常大的傷害，總有一天需要去解決，希望找到社會的平衡點，這是NCC所期待的，會持續溝通、討論能精進的方向。