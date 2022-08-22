國民黨新竹市長參選人林耕仁（右）22日上午至東區東勢里徒步掃街、爭取支持。（林耕仁提供／陳育新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁22日上午至東區東勢里徒步掃街、爭取支持，對於民進黨參選人沈慧虹評論「對手」是「只講的一口好菜」，林耕仁今天則是回嗆，沈慧虹到底做了什麼？球場經驗讓球員受傷、落跑到抄襲政見等，這種執行力讓人難望其項背。

林耕仁今天上午在副議長余邦彥、市議員黃文政、議員參選人張文興等人的陪同下，到東區東勢里徒步拜票，他表示會持續透過基層拜訪、問政說明會等，向民眾報告市政願景，一定會爭取最大的認同，讓新竹開創新格局。

針對沈慧虹日前接受政論節目專訪，評論兩位對手林耕仁及高虹安只會問政，不一定會執政，「會做菜」與「講的一口好菜」是兩件事，過去8年政績證明沈慧虹能進廚房耐得了熱。

對此，林耕仁則是回嗆表示，沈慧虹到底做了什麼，其實很清楚，包含她與前市長林智堅成為地方自治史上首度雙辭、跑去選舉的正副首長，讓新竹棒球場未驗收就開打，導致球員受傷、賽季報銷。

林耕仁同時猛批沈慧虹始終力挺被台大判定論文抄襲的林智堅，甚至自己也抄襲議員提案當自己的政見，還忘記公務員官箴，在公費活動上公然違反規定拉票，以上種種，確實展現她的執行力，讓人難望其項背。

此外，有民進黨立委說數位中介法是在野黨提的。林耕仁則是表示，這就是民進黨徹底甩鍋、卸責不手軟的展現，事實勝於雄辯，民進黨再多的辯解，只是不斷考驗民眾的智慧。

他強調，提出數位中介法的NCC，早已成為民進黨的東廠、政黨的打手，喪失社會公信力，栽贓他人、企圖抹黑，只會讓人覺得執政黨沒有擔當、更沒有治理國家的能力。