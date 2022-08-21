林耕仁表示，沈慧虹自己前幾天才說新竹人不喜歡口水，想不到幾天就破功，沈慧虹才是換湯不換藥的林智堅。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁21日上午參與「佑聖宮城隍爺遶境」慶讚中元普渡法會，針對民進黨沈慧虹指民眾黨是新瓶裝舊酒的國民黨之說，林耕仁回轟表示，沈慧虹自己前幾天才說新竹人不喜歡口水，想不到幾天就破功，沈慧虹才是換湯不換藥的林智堅。

林耕仁今天上午與市議員黃文政、議員參選人陳清智、吳旭豐等人參加「佑聖宮城隍爺遶境」慶讚中元普渡法會，一同扶轎繞行新竹果菜市場與周邊區域，為居民與市場攤販祈福、疫情後必當百業興旺。

林耕仁表示，每年農曆七月，新竹佑聖宮城隍爺遶境新竹果菜市場是地方盛事，今年更吸引許多民眾前來參與，參與民眾相當熱情，他也向城隍爺祈願疫情盡快過去、恢復生機，社會百業榮景再現。

針對沈慧虹說「民眾黨就是新瓶裝舊酒的國民黨」。林耕仁表示，新竹市民其實相當理性、獨立判斷程度高，沒有太強烈的黨派之分，沈慧虹自己前幾天才說「新竹人不喜歡口水」，想不到幾天就破功，髮夾彎的速度未免也太快。

林耕仁說，與其評論政黨，新竹市民比較在意兩位辭職跑去選舉的前正、副市長林智堅和沈慧虹，而且1個是抄襲、另1位是挺抄襲，還抄襲議員提案當政見，猛批「沈慧虹才是換湯不換藥的林智堅」。

另，沈慧虹嗆高虹安敬老政策做不到，就讓她來做。林耕仁則是表示，不久前沈慧虹才抄市議員陳慶齡提案當老人福利卡政策，而且還是自己批公文不同意議員的提案，怎麼隔兩個月就變成自己的政策，公文都還有留著。所以沈慧虹說能做的事都絕對讓市民無法信任，長輩們也不會相信。

而蔡英文總統臉書被反對數位中介法的留言灌爆。林耕仁指出，數位中介法草案提出，引起社會一片譁然，民眾相當擔心憲法保障的言論自由是否倒退，擔心自由說話的權利被收回，擔心走回白色恐怖的老路，更害怕政府會為了政黨利益而控制輿論走向。

他強調，網友灌爆蔡總統臉書，正是1次台灣公民為了捍衛民主以及自由價值，所做出的集體反撲，蔡總統不能視而不見。