民進黨桃園市長參選人鄭運鵬20日接受電視節目專訪，談及對手、國民黨桃園市長參選人張善政被外界認為採取「佛系選舉」，他不認同該說法，直呼拚命罵人怎麼會是佛系？

鄭運鵬表示，外界認為張善政是「佛系選舉」，張善政剛來桃園、對桃園不了解，因此在新聞、媒體上曝光度較低，但政治發言卻一點都不佛系，像是先前自比為土地公要替桃園除妖魔，選舉應要公平競爭、良性競爭，他直呼張善政的做法是「不對的都是別人，自己好棒棒」。

外界評張善政採取佛系選舉，鄭運鵬20日接受電視節目專訪，不認同該說法。（陳夢茹翻攝）

鄭運鵬說，桃園市民給了他2屆立委的機會，他身為蘆竹外孫，也希望桃園能變得更好，新竹市前市長林智堅退選時，他覺得接替的人不一定要是他，無論是林智堅或衛福部前部長陳時中都很好，「我可以在中央監督他們」。

鄭運鵬笑說，國民黨主席朱立倫在很突然的狀況下排除眾議徵召張善政，告訴張幾個任務，包括亞洲矽谷、桃園機場捷運系統、綠線捷運、航空城計畫、鐵路地下化。但亞洲矽谷是蔡英文總統的政見，機捷和綠捷已經通車，航空城計畫更是在國民黨執政末期被指出充斥弊案，鐵路地下化部分，當時桃園縣長吳志揚認為要便宜、快速，桃園市長鄭文燦則要求要採取地下化。