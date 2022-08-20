民進黨黨主席蔡英文總統20日參加國務青旗艦營－民主與地方治理成果發表。蔡英文說，民進黨會在這個時間舉辦國務青營隊原因只有一個，就是希望藉由年輕世代的力量壯大國務青團隊，一起為接下來關鍵的選舉爭取勝選．也為18歲公民權過關打拚。

蔡英文說，國務青是民進黨培養青年行動者的品牌，我有信心國務青是全國所有政黨中支持年輕人參與公共事務的第一品牌，經過2天課程加上模擬選舉的演練，感受到大家都很投入也做好準備在選戰中發揮影響力，現場有幾位高二、高三的學生，你們就是18歲公民權修憲複決案裡最關鍵的人，如果通過了你們就有公民權了，民進黨支持18歲公民權，是因為我們相信像各位一樣的年輕朋友，有活力、行動力，可以來守護民主。

蔡英文表示，大家也都聽到中彰投苗參選人的城市規畫及願景，目前的中台灣產業跟建設都非常需要發展的重要時刻，希望透過這次的選舉讓中台灣有翻轉的機會，讓中部4個縣市能夠脫胎換骨擺脫停滯。至於怎麼翻轉中台灣？蔡英文則細數台中市長參選人蔡其昌的行動力、南投縣長參選人蔡培慧對家鄉的熱情、彰化縣長參選人黃秀芳傾聽基層聲音跟溝通、苗栗縣長參選人徐定禎的治理能力。

蔡英文指出，倒數98天的日子請大家幫我3個忙，第一，請大家發揮創意、採取行動，把支持18歲公民權的聲音傳遞到台灣每個角落；第二，請大家支持民進黨提名的候選人；最後，共軍隊台演習期間，可以看到境外假訊息不斷出現，請大家保持警覺、相互提醒，降低假訊息對選舉的衝擊，我們一起努力。