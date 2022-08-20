民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文抄襲爭議退選，目前總統蔡英文還是力挺林的清白。台大名譽教授賀德芬認為，經過林智堅論文門事件後，蔡英文已經敗相畢露，台灣社會還能忍受嗎？

賀德芬19日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，經過林智堅論文門事件後，蔡英文已經敗相畢露。台灣社會還能忍受嗎？民進黨可以用1450打壓民主價值嗎？蔡英文為了權威，才會沒收民進黨初選，不管民進黨選對會或是中執會，都是她掌控。她從黨到國家集權於一身，為了鞏固權勢，蔡英文的權力已經太大。蔡英文會全面掌握權力，就是擔心面對下台的危機，至少在2024年之前，一定要確保自己的地位。

賀德芬接著指出，林智堅很不聰明，一開始只要認錯，就可以保留未來從政根基，讓這件事燒成這樣，已經動搖蔡英文的統治權威。但蔡英文是為了選舉，用黨機器、國家元首身分力挺，完全沒有認錯還硬拗，已經失去分寸。蔡英文從政這麼久，難道不知道不能隨便踩學術紅線，卻還這樣粗暴的替林智堅背書，才會引發軒然大波。

賀德芬認為，林智堅論文門事件對社會也有貢獻，因為論文抄襲情況太普遍，社會花這麼大力氣討論，其實不是因為林智堅要參選，而是要針對蔡英文，才會如此重視。