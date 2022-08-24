台達電宣布以「智造、永續、新未來」為主題參加台北國際自動化工業大展，針對高速流體行業推出磁浮技術、針對廠內物流亮相整合了倉儲管理與物料搬送管制的系統，而智慧製造電源解決方案，台達電推出的新品包括無人搬運車的無線充電系統，並為了節省拉線與配線、體積，而亮相新產品如高階型多軸交流伺服系統、開環變轉矩標準變頻器。

台達電機電事業群總經理劉佳容表示，隨著世界各國紛紛提出減碳政策與目標，節能永續已成為製造產業的新一代關鍵字，並牽動業者對於未來佈局的決策，台達電提供多款全新節能產品，包括整合多軸控制、採模組化設計、可回收並運用回升能量，達成兼顧生產效率與環境友善的高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3；以及具備關鍵零件自我檢測功能，方便用戶預先維護，確保設備穩定運行，提供安全操作環境的開環變轉矩標準變頻器VP3000。

台達電源及系統事業群總經理尹鏇博則指出，針對智能製造方案中常見的無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR）等自動移載設備，台達電在今年展覽中推出工業無線充電系統，滿足全新或現有無人車設備的升級需求，打造全自動無人化的工廠物流。

台達電因應流體控制業者近年開始高度關注減排的趨勢，在展中展出全新高速流體解決方案，採用磁浮技術，可免去流體機械透過高轉速換取流量與壓力時的軸承磨擦損耗，且製冷量在相同能耗條件下較傳統容積式壓縮機高，幫助業者降低空間需求並節省調試時間，而針對水、電、油、氣的控制，台達電也展出淨水處理與HVAC節能解決方案，助力客戶推動綠色智能升級。

在智能工廠以及機台與建置方面，台達電展出包括電子業上下料解決方案、機床行業五軸加工自動上下料、橡塑行業解決方案，以及可廣泛使用於多元行業的伺服沖床應用方案，其中，針對電子組裝以及其他料件繁多的製程，台達電在現場展出智能倉儲物流解決方案，包括整合倉儲管理系統與物料搬送管制系統，可將倉儲設備與物料資訊同步，提供稼動統計分析並建立戰情看板，實現倉儲動態管理系統化與庫存狀況透明化，減少人工尋料和無效的搬運時間。在產線上，應用導入無線充電系統系列的無人搬運車（AGV），可依排程規劃進行自主充電，同時台達電也整合台達HMI、PLC與控制運動產品，並採用機器人控制驅動一體機ASDA-MS做為上下料方案核心，一站實現運動控制和伺服驅動並為業者加速機台導入。

「智能產品」涵蓋變頻器、交流伺服系統、PLC運動控制、感測與儀表、機器視覺等，包括年度重點新品高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3 與 開環變轉矩標準變頻器VP3000，以及CODESYS控制運動器AX-2與AX-3等多款首次亮相的新品。