黃東明追求人妻不成，反將其殺害，手段極為殘忍，一審判處無期徒刑，對於黃逃死原因，稍早屏東地院公布宣判理由，直指考量黃已56歲，即使假釋出監，再犯危險性也明顯降低。

判決書指出，被告不思悔改，犯後態度惡劣，品性難認良好，若僅處以10至15年有期徒刑，尚屬過輕。

但法官考量黃東明已56歲，而無期徒刑依法須執行逾25年才能假釋，如判處黃無期徒刑，足使黃與社會長期隔離至年逾8旬，即使獲假釋出監，再犯危險性已顯著降低，所以尚無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要。