黃東明追求人妻不成反將其擄殺，一審判處無期徒刑，因屏東地院認黃已56歲、即使假釋出監也逾8旬，再犯危險性降低，但對此判決，被害人家屬深表不滿將上訴，陳姓丈夫稱，黃態度惡劣，案發至今一直在睜眼說瞎話，身材還發福，為什麼司法要如此浪費社會資源。

「這個判決不是我們期望的！」陳姓丈夫指出，對於一審判決，他與親友們都很不滿，雖然無期徒刑非輕判，但他們就是希望犯人被判死，黃在每次開庭時屢勸不聽，很明顯他的計畫很縝密卻又矢口否認，證據在眼前也一直在睜眼說瞎話，加上他還有類似前科紀錄，再再證明他沒有減刑的理由。

他說，案發時，從報紙可以看出犯人身形消瘦，但第一次開庭時，他見到犯人多了0.5倍的身材，看來他應該過得很好、過得很不錯、過得很健康，試問這樣不是反而浪費很多社會資源嗎？

談到判決理由，陳姓丈夫無奈道，「理由有點牽強」，現在的人這麼長命百歲，對於80多歲還很健康的人，要拿槍殺人也是很正常的事，所以這個判決不是家屬與社會大眾期望的，希望判死不單是為私情，而是希望國家社會要建立一個警惕，而不是一而再的衍生、一而再的審判，一直浪費資源而沒有警惕，現在的台灣就是太多這樣的狀況，導致很多犯罪陸續發生，且只會愈多不會愈少。

他說，前幾天發生的殺警案，他看得很難過，顯然這個社會沒有進步只有倒退，不是所有事情發生後，官員出來講一講就可以了，根本沒有實際作為。

此外，他還提到，「我們不懂為何重大案件的審理都需要1年以上」，他說，事情在去年4月8日發生後，到今年8月25日宣判，歷經1年4個多月，這段很長的調查程序對家屬來說，非常煎熬，想問是因為司法人員不足，才導致量太大無法審理嗎？

他說，重大社會事件在罪證確鑿的情況下，還要聽嫌犯睜眼瞎話、繼續瞎掰，司法遲遲不能做判決，實在不合理，希望重大案件的審理可以加快速度，不要一拖再拖，國家應是要保護善良守法的公民安居樂業，而不是過於保護已犯重罪的犯嫌，若每個犯人都因有悔過之意而獲輕判，司法根本本末倒置，也有可能因為這樣，有天會出現革命、出現新的「私法正義」，現在只缺一個領頭羊而已，或許是他，或許是別人，屆時不會只有發言、而是有所動作。