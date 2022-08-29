民眾黨新竹市長參選人高虹安29日指對手是擔任議會過半的黨團議員，結果還是發生12億棒球場打2場就停賽的事，對此，國民黨新竹市議會黨團總召陳治雄駁斥表示，新竹市棒球場新建統包工程首度公告招標是2018年2月26日，當時議會議長為謝文進，國民黨席次也未過半，根本是無的放矢。

陳治雄表示，高虹安到了登記參選才關心在地事務，也應該要對當時府會結構和時空脈絡有清楚的認識再發言，更不應該在未搞清楚狀況前，就對曾經強力監督市府預算的國民黨團無的放矢，用1句話就抹煞在地議員長年監督市政的努力。

國民黨團聲明指出，回顧新竹棒球場興建期程，最早是2015年新竹市政府宣布教育部體育署協助3700萬元整建經費；2016年12月，市府公告棒球場興整建工程委託專案管理（含監造）技術服務案，費用是3.5億。

2017年2月15日，前市長林智堅宣布爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」專案全額補助，總經費5億元；2017年2月22日，前市長林智堅宣布「新竹市棒球場拆除重建計畫」，總經費7億；2018年2月26日，「新竹市棒球場新建統包工程」首度公告招標。

陳治雄表示，無論從補助興建、興建工程案公告、中央前瞻預算挹注，到棒球場新建統包工程案正式公開招標，都是在第9屆議會期間，當時議長為謝文進。

不過，陳治雄也強調，即便國民黨當時席次並未過半，仍對於相關預算與棒球場工程規格和品質，強力監督。

陳治雄進一步說，地方議會之於市政府，等同立法院之於中央部會，議員以及立委在地方制度法以及憲法上的職能就是監督和制衡的角色，為民眾及預算做嚴格把關。

國民黨團同時質疑，高虹安針對市政推動稱「議員掌握權力為何不做」，那麼高虹安擔任中央民代近3年，也應當為執政黨執政無方、痛失民心的作為負起責任。

國民黨團表示，高虹安為了個人選舉炒作，刻意混淆議員以及地方政府職權，不但踐踏了國民黨地方民代的長年努力，也凸顯她到了選舉才關心新竹、是不折不扣新竹的「觀光客」而已。