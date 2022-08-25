離岸風電區塊開發選商正在進行中，除了現行的固定式風機之外，浮動式風機成未來開發的可能性之一。經濟部預定在今年底公布相關浮動式示範風場的選商規則，預計明年年中進行選商，相關技術可望在2026年成熟。

根據經濟部規畫，將先釋出單一風場50MW的示範性企畫，預計先釋出共100MW進行相關技術發展與場域研究，相關示範風場將比照過去2012年推動示範風場一樣。能源局透露，目前已經有開發商相中苗栗外海、台中外海及墾丁南方海域等3場域進行示範風場，潛在開發容量高達2.5GW。