《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）日前決定成立中國加入DEPA工作組，北京大學經濟學院教授曹和平表示，DEPA有點像是數位版的世貿組織（WTO），中國數位經濟規模和技術都有一定國際競爭力；中國一定要盡早積極加入，應該成為規則的發起國，而不是規則的跟隨國。

曹和平在大陸觀察者網撰文指出，近年，數位經濟為世界經濟發展增添新動能。2021年，全球47個國家數位經濟增加值規模為38.1兆美元，同比名義增長15.6％，占GDP比重為45％。規模上，美國數位經濟位居世界第一，規模達到15.3兆美元，中國位居第二，規模為7.1兆美元。

他稱，2021年，大陸數位經濟規模為45兆元，占國內生產總值比重為39.8％，年均增速高達15.9％，對GDP的平均增長貢獻大約在1.5個百分點。按照現在速度，預測在2027年，數位經濟占比將超過大陸國內生產總值一半，達到51％。

曹和平認為，數位經濟占世界經濟比重約45％，各國亟需建立數位經濟夥伴關係來規範數位貿易，對後續可能出現的仲裁、對接、稅收等情況制定規則，溝通越順暢，可信度越高，交易成本就越低。對此，中國外貿企業必須加快產業數位化，數位經濟貿易將成為未來主要趨勢。

他也提醒，隨著數位經濟發展壯大，勢必壓縮傳統外貿的利潤，企業能夠出口的產品和服務也會減少。外貿企業要學會數位化升級，瞭解數位經濟，參與數位經濟，學習數位經濟，團隊做好數位化知識的準備。

曹和平強調，DEPA是全球首個涵蓋數位經濟問題的專項協定，DEPA有點像是數位版的WTO，現在處於前身或者醞釀階段，目前是夥伴關係，後續可能成為常設機構，發展為多國參與組織、管理和運營，這樣一來，DEPA的生命力就很強了，很有可能是數位世界貿易組織的初期形式。

他呼籲，中國一方面積極申請加入DEPA，另一方面應該快速發展數位經濟價值化的技術─採集、存儲、計算、管理、應用，中國應該儘早做出來流程，形成模式，把它們以智慧財產權的方式進行貿易，不僅將數位資源價值化，更要在數位處理技術上領先，不僅貢獻中國模式，還能貢獻中國領先的數位處理技術。