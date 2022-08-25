鄭美玲屆齡退休 美國一銀總經理李嘉祥接棒一銀總座 22:432022/08/25 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一金(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一銀總經理鄭美玲將屆齡退休，第一金董事會今日通過法人董事代表人異動，由鄭美玲改由現任美國第一銀行總經理李嘉祥接任，也將接棒成為一銀總經理。 李嘉祥先前任一銀的策略長、發言人，擁有企金、海外事務等經驗，實務歷練相當豐富。 一銀、彰銀跟進 華銀評估二度調整 響應全民綠生活 一銀減塑 新增七間鑽石級奉茶站 李嘉祥傳接一銀總經理 #董事會 #鄭美玲 #退休 #總經理 #異動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 升息衝擊房價 行庫澳洲分行啟動新一波風控 04:102022/08/03 金融．稅務 鎖定「億」級客戶 一銀發外幣結構型金融債券 10:332022/08/01 財經 鎖定高資產客戶 一銀發外幣結構型債券 04:102022/08/04 投資理財 公股銀衝數金 瞄準數位帳戶 04:102022/08/18 投資理財 響應環保減塑 第一銀行再增7間鑽石級「奉茶站」 18:352022/08/17 財經 一銀活化行舍資產 四路進擊 04:102022/08/20 金融．稅務 高資產財管規模 衝3,377億 04:102022/08/05 財經要聞 產假調高至58天 一銀去年生育補助 逾2,000萬 04:102022/08/23 金融．稅務 一銀薪轉夏日祭 好康多 04:102022/08/11 專題周報 與李俊俋吃仙草 蘇貞昌要他多加油 14:192022/07/30 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。