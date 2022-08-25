一銀總經理鄭美玲將屆齡退休，第一金董事會今日通過法人董事代表人異動，由鄭美玲改由現任美國第一銀行總經理李嘉祥接任，也將接棒成為一銀總經理。

李嘉祥先前任一銀的策略長、發言人，擁有企金、海外事務等經驗，實務歷練相當豐富。