第一銀行公告總經理異動，31日董事會決議，原總經理鄭美玲退休，由美國第一銀行總經理李嘉祥接任，將待金融監督管理委員會核准後正式充任。

第一銀行提供逾3萬中小企業紓困融通資金 獲央行頒獎肯定
議員爆北捷通過未來人事 柯允列管處理
鄭美玲屆齡退休 美國一銀總經理李嘉祥接棒一銀總座
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