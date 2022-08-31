第一銀行總經理異動 李嘉祥接任 17:132022/08/31 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一銀行公告總經理異動，31日董事會決議，原總經理鄭美玲退休，由美國第一銀行總經理李嘉祥接任，將待金融監督管理委員會核准後正式充任。 第一銀行提供逾3萬中小企業紓困融通資金 獲央行頒獎肯定 議員爆北捷通過未來人事 柯允列管處理 鄭美玲屆齡退休 美國一銀總經理李嘉祥接棒一銀總座 #第一銀行 #總經理 #異動 #接任 #美玲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員爆北捷李文宗通過「未來人事案」 預先安插明年主管 14:542022/08/29 政治 兩度蟬聯HR Asia亞洲最佳雇主獎 博弘雲端誠信經營 員工按讚 04:102022/08/25 產業特刊 財報未交＋經營權異動 證交所 強化對中福監理措施 04:102022/08/31 證券．權證 提升台灣競爭力 金管會領軍證券F4出新招 17:542022/08/30 財經 陸軍高階將領9月異動 六軍團指揮官鍾樹明中將升任副司令 09:042022/08/24 政治 《產業》虹夕諾雅谷關總經理 福井裕子接任 13:282022/08/28 財經 兆豐投信總經理黃大川 靠熱情、務實 擁抱人才展新局 04:102022/08/28 專題周報 防疫險變數大 中信金評估二度增資 04:102022/08/24 財經焦點 農業銀行行長 張青松 傳接人行副行長 04:102022/08/25 全球財經 王育敏投入嘉義縣長選戰 立委洪孟楷接任文傳會主委 10:262022/08/30 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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