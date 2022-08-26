行政院長蘇貞昌26日現身彰化，出席車測中心行人安全防護實驗室落成暨測試能量展示活動。（吳建輝攝）

凃姊嗆「欺上瞞下、廢死下地獄」 蘇貞昌：希望國人做警察後盾

台南殺警案殉職員警凃明誠姊姊，日前從上到下痛罵法務部、矯正署、典獄長、一路講到廢死團體，對此行政院長蘇貞昌26日出席彰化車測中心活動時，面對媒體詢問看法回應表示，從警械使用、通緝公告到外役監條例等，該修法就修法，該檢討就檢討，要用國家的公權力來支持警察勤務，也希望國人同胞做警察的後盾。

行政院長蘇貞昌26日現身彰化，出席車測中心行人安全防護實驗室落成暨測試能量展示活動，面對媒體詢問凃姊公開指責法務部、矯正署等國家單位，甚至痛罵廢死團體都應該下地獄有何看法。

蘇貞昌回應表示，警察代表國家執行公權力，合理的情況下，司法也會相挺，不會追究任何法律責任，不過確實對於相關警械的使用、通緝的公告，以及相關外役監條例等等，都應該要檢討，該檢討就檢討、該修法就修法。

蘇貞昌也說，我們要用國家的公權力來支持警察勤務，也希望整個國人同胞都做警察的後盾，讓我們整個社會安全，在警察同仁這麼辛苦工作的時候，給他們最大的助力。

另外針對通傳會(NCC)強推《數位中介服務法》點燃各界怒火，日前蘇貞昌定調不支持繼續推動，被質疑是緩兵之計，未來會換個名字繼續推動，對此蘇貞昌表示，台灣是自由民主的國家，開放的社會，政府的做法都由社會大家一起監督，再次強調這個案子在沒有足夠的共識下，就不會持續推動。