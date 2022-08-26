美國聯邦調查局（FBI）8日史無前例搜查前總統川普佛州寓所引發爭議，當初批准司法部搜索令的佛州聯邦法官賴恩哈特（Bruce Reinhart）25日下令司法部在26日午時（台灣時間27日零時）前公開刪節版宣誓書，內容攸關FBI的搜查依據，將為這項調查和政府稍早取得的證據披露重要細節。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在FBI突襲川普位在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）莊園後，親上火線證實是他做的決定，並罕見尋求將聯邦法官授權的搜索票公諸於世。不過，賈蘭德當時認為宣誓書沒有公布的必要，從而促使美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等多家媒體提出法律異議，要求解封宣誓書內容。

對此，檢方上周請求賴恩哈特不要公布這份文件，認為可能破壞進行中的調查、降低證人配合意願，並為已經面臨升高威脅的FBI幹員帶來安全風險。賴恩哈特則認為，整份文件毋須完全保密，並要求司法部提供擬議的刪節版副本供他審查。法院官員25日表示，賴恩哈特在司法部提交刪節版宣誓書的幾個小時後，就決定將之公諸於世。

至於刪節過的宣誓書會透露多少資訊，仍有待觀察。據佛州南區聯邦發布的命令，賴恩哈特指示司法部公開這份刪節版宣誓書。他在命令中寫道：「政府已履行責任，表明其提議的刪節版（宣誓書）經過嚴格限縮，以符合政府進行中調查完整性的合法利益 。」並表示司法部有正當理由讓部分文件保密，包括有必要保護證人及聯邦幹員身分、政府調查內容與策略及大陪審團資料。

司法部正就川普去年1月離開白宮後是否非法攜出文件，以及是否試圖妨礙政府調查一事展開偵辦，日前的搜索是調查行動的一環。在FBI從海湖俱樂部帶走的20多箱文件中，包括11份機密政府紀錄，其中4份屬於絕對機密文件（top-secret／sensitive compartmented information）。

川普指控FBI對他進行政治報復，試圖煽動支持者對聯邦政府的疑忌，他先前亦在自創的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）呼籲法院解封相關文件。不過，對於賴恩哈特25日發布的命令，川普的律師和司法部發言人都尚未發表評論。