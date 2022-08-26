台灣農產品遭禁止輸入中國大陸案例頻傳，農委會主委陳吉仲今天表示，五年前的水果外銷中國佔比八成五，但是到了去年已經將到四成一，農委會積極開拓新興市場，擺脫依賴單一市場的風險。

僑委會開辦「部長講堂」直播，今天邀請到陳吉仲暢談「台灣國際農業合作交流現況」。陳吉仲指出，兩岸農產貿易因為一些因素受阻，感謝過去一段時間僑胞跟僑居地的合作，讓台灣農產品可以順利行銷各地。

陳吉仲回憶道去年中國大陸禁止台灣鳳梨進口，各地台商會長打電話到農委會詢問能不能把鳳梨賣到他們的僑居地，農委會也藉此達到開拓新興市場的目標。

陳吉仲表示，危機就是轉機，以前鳳梨外銷有九成多是到對岸市場，當突然無法再去中國市場之後，感謝僑胞、國內大企業、通路商密切配合，讓市場瞬間移轉到新加坡、日本。

陳吉仲指出，台灣鳳梨的年產量約40萬公噸，出口日本的鳳梨僅占2萬公噸，但因日本是高品質、高單價市場，因此讓產地價格維持很好水準，「開拓相關市場是整個外銷政策目標，目的是確保農民收益穩定。」