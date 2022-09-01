美國勞工部1日公布報告顯示，上周（8月27日止）初領失業救濟人數減少5千人至23.2萬人，低於市場預估的24.8萬人。顯示美國勞動市場持續緊俏，企業解雇人數維持於低水平。

截至8月20日止的該周，初領失業救濟人數則下修6千人至23.7萬人，連續申領失業救濟金人數增加2.6萬人至143.8萬人。至於較能反映勞動市場現況的四周移動平均數下跌4千人至241,500人。