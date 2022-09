美國空軍副參謀長希諾特6日出席「烏克蘭後的空權:空戰的未來」(Airpower after Ukraine: The future of air warfare)線上會議。(來源:大西洋理事會YouTube頻道)

美國空軍副參謀長希諾特中將(S. Clinton Hinote)6日參加華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)一場線上會議時表示,如果中國大陸對台灣採取「侵略性行動」,美國準備攻擊共軍的武器彈藥後勤供應管道,使共軍攻台變得「非常困難」。

希諾特在出席大西洋理事會史考克羅戰略與安全中心(Scowcroft Center for Strategy and Security)主辦的「烏克蘭後的空權:空戰的未來」(Airpower after Ukraine: The future of air warfare)活動時,做出上述表示。

綜合俄羅斯衛星通訊社與今日俄羅斯(Russia Today)報導,希諾特於會上表示,在中共對台灣表現出侵略的情況下,「我們將攻擊後勤管道,使向我們朋友(指台灣)的侵略行動『非常困難』。我希望我們的潛在對手中國能考慮到這一點,在他們要橫越90英里的海峽之時。」他強調,進攻台灣將成為「歷史上最艱難的軍事行動之一」。

希諾特補充說,希望中國意識到,「我們將盡一切可能阻止他們的補給,我認為我們有機會做到這一點。」

希諾特強調,美國希望現狀能繼續維持下去,不希望看到中國越過台海、入侵台灣,或向日本發射飛彈,或是俄羅斯攻擊北約盟友,而美軍的能力應該為此做出相對應的提升。

希諾特長期以來持續呼籲美國軍方關注中共軍事優勢所帶來的威脅,並稱北京的軍事實力正在迅速追趕上華盛頓。他在去年的國會聽證會上表示,美國經常在模擬兵推中輸給中國,敦促國會議員勿將北京的優勢視為「未來問題」,而是「眼前問題」。