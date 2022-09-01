今（1）日是記者節，國民黨台北市長候選人蔣萬安特別向全台灣的媒體致意，感謝他們無所畏懼地追索真相，讓社會大眾擁有「知」的權利。

蔣萬安今在臉書感謝媒體，除了在艷陽暴雨中奔波，替閱聽人掌握第一手消息，也站在事件的第一線，比民眾更早承受社會的悲傷跟不公，同時陪他一起成長、走過一路以來的風風雨雨。

在日趨嚴峻的媒體環境，蔣萬安也向媒體喊話，「有我、有你一起捍衛台灣的言論自由。」