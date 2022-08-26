民進黨新北市長參選人林佳龍今在立委江永昌、議員參選人張維倩、張志豪、張嘉玲陪同下，前往中和碧河宮參拜。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今在立委江永昌、議員參選人張維倩、張志豪、張嘉玲陪同下，前往中和碧河宮參拜，過程中捷運萬大線自救會前會長黃玉蓮現身陳情，批評萬大線施工影響在地居民，相關單位卻沒有積極處理，對此林佳龍承諾會積極處理，說到做到。

黃玉蓮說，萬大線工程8年前就動工，工期卻一再拉長，影響周邊居民，架設圍籬後長達1年處於停工狀態，相關單位的不積極作為和擺爛是主要原因，原先2025年要完工，如今看來卻成「不可能的事」；她強調，因為圍籬拉長，導致道路縮減，中和區連城路、和城路天天塞車，讓商家苦不堪言，8年間倒閉的倒閉、關門的關門。

黃玉蓮說，萬大線施工鄰損情形非常嚴重，尤其是錦和路前後段，有將近200多公尺的住戶騎樓有非常嚴重的地層下陷情況，但從來沒有相關單位主動積極處理，或提出解決方案，而住戶大門、窗戶因為施工受損，無法正常開關或歪斜，還有牆壁、地板出現龜裂，甚至還有漏水，都沒有得到立即修復、賠償，導致在地居民在房屋居住安全上，有一定的恐慌和疑慮。

林佳龍感嘆，市民的心聲講這麼多年都沒解決，因為這是台北捷運局工程，新北市府就納涼，但只要跟新北市民有關的事情，就是新北市長的事情，應該要苦民所苦，現在就可以趕快縮減無施工路段的圍籬，這部分他也有經驗，「不需要太大的勇氣」。

林佳龍表示，中和區是新北市人口密度最高，他會積極加速處理，讓市民享受交通便利，減少黑暗期，再來會彌補在地居民，窮盡一切辦法讓商家好做生意，這兩點他在碧河宮的土地公面前承諾，會說到做到。

另外外傳新北板橋區有公辦都更案原規劃分配235戶作為青年社宅使用，疑因不符效益要標售，林佳龍批評，這就是一個「說一套、做一套」的例子，這可能是市府和建商間有委託關係，或有其他原因，像土城頂運一帶有都更配回的土地也有打算要賣，因此他正在盤點新北市公有地，務必捍衛青年勞工居住權益，「社會住宅不要再被出賣」。