新北市長侯友宜1日赴新北市選委會完成登記參選，在公辦政見發表會意願調查表中勾選「辯論式」，被問到是否就是接下民進黨參選人林佳龍戰帖，侯友宜說，現階段以市政為工作目標，選舉就按既定流程，他強調，4年前他就是透過公開辯論方式跟當時的民進黨候選人蘇貞昌辯論，今年自然不例外。
侯友宜說，這此會採取辯論方式，讓新北政策與未來要做的事情讓新北市民更清楚，至於被林佳龍說「騙人」， 侯友宜再次強調，4年前就已跟蘇貞昌院長就政見公開辯論過，四年後也會一樣就政策辯論。
侯友宜說，他現在仍是以市政為主軸，只有做事把握時間，完成120座公托、日照中心衝刺、塭仔圳開發與軌道建設一條一條都需要繼續努力，目前專注力放在拚市政，選舉過程會按選辦規畫一步一步往前走。
對接下來選戰規畫，侯友宜表示，現在還是市長，最重要工作還說要把4年前的政見落實，把握時間最後衝刺，加上這次議會會期要到10月20才會結束，也要讓議會好好監督，之後才會走到選舉。
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