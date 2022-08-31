由於美國7月職位空缺增加，且消費者信心也反彈回升，美國聯邦準備理事會（Fed）料更有理由積極升息以對抗通貨膨脹飆漲，美股連續第三個交易日收低。

道瓊工業指數下跌308.12點或0.96%，收31790.87點。

標準普爾指數下挫44.45點或1.10%，收3986.16點。

那斯達克指數挫跌134.53點或1.12%，收11883.14點。

費城半導體指數下滑35.867點或1.31%，收2708.631點。（譯者：陳政一）1110831

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