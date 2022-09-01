民進黨新北市長候選人林佳龍昨受訪時稱新北市長侯友宜2018年參選市長時有辯論「是騙人的」，侯友宜選舉辦公室今公布當時辯論式電視政見發表會現場照片，要求林佳龍為自己公開造謠認錯道歉。林佳龍批，侯友宜4年前在選委會的背景就是政見發表會，竟然能夠公然說謊還硬凹，政治人物可以這樣子顛倒黑白嗎？

林佳龍出示4年前侯友宜參選的報導，侯勾選「一輪式政見發表會」，行政院長蘇貞昌勾選的是「辯論式」，因未達同意門檻，公辦辯論會破局，蘇貞昌覺得愧對市民，侯友宜竟回：「只是循往例！」不只這次硬凹，就連4年前也是。

林佳龍表示，從此可以看出侯友宜懼戰，故技重施，以魚目混珠方式，企圖用政見會混淆成辯論會，「沒有敢辯的勇氣，只有敢騙的勇氣」，認為過去侯被寵壞了，沒有被檢視，他會直接訴求選民，讓侯現出原形。

新北市長侯友宜今赴新北市選委會完成登記參選，在公辦政見發表會意願調查表中勾選「辯論式」，但為配合議會質詢，若要辯論可能至10月25日後，對此，林佳龍說，沒有辯論對侯不一定有利，認為侯現在找藉口，用市長的權力資源 進行不公平競選，因為侯競選辦公室已啟動，區里行程都與競選有關，想以執政優勢來進行一場不對等選戰，不過他仍有信心贏得選戰。