新北市政府今公布恩恩案家屬請求國家賠償審議結果，認為市府、市府消防局、衛生局「均無怠忽職守，因此不成立國賠責任」，林佳龍競選辦公室發言人李晏榕表示，這是令人悲痛的事件與令人遺憾的決定，呼籲新北市長侯友宜，身為父母官、身為新北大家長，應展現一絲同理心，不要讓失去孩子的傷心父母，無止盡地為了真相奔走、暗夜哭泣，結果只是換來行政機關的卸責。

李晏榕指出，新北市法制局發布的新聞稿中，提到「市府單位都依當時管制措施積極搶救」、「消防局值勤人員均依中央流行疫情指揮中心指引積極執行救護勤務」、「市府已善盡督導之責，不符合國家賠償要件」等，但無論是「無怠忽職守」、「積極搶救」、「已善盡督導之責」，聽在恩恩家人、新北市眾多父母耳裡，無異再次傷害市民對於市府的信任。

李晏榕說，希望市府有良知和同理心，確實公布全部錄音、通聯紀錄，不要讓「消失的 81 分鐘」最後無人負責，應將真相公布在陽光下，給恩恩家屬一個交代之外，也應從錯誤中學習，避免有下一個恩恩。

李晏榕期盼，未來國賠案如果提告到法院，會有更透明、公正的處理，她認為，民眾可以理解基層公務員辛勞，但若恩恩案的處理過程中確實發生疏失，也希望市府勇於承擔、承認錯誤、究責改進，重新審視恩恩案過程，讓未來類似的事件不要再發生。