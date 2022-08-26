鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）26日除息，息值1.4元，適逢25日公布半年報，因上半年稅後純益3.06億元，年增24％，每股純益1.82元，仍超越去年同期的EPS1.46元 ，乙盛-KY26日以小高盤開出，填息行情順利展開。

乙盛-KY除息日盤中最高價達到68.8元，相較於除息參考價67.6元，上漲1.2元，填息率達85.71％，不過受到台股尾盤走弱拖累，乙盛-KY填息行情只紅了上半場，終場僅以下跌1元66.6元作收。

乙盛-KY半年報出爐，上半年累計營收60.94億元，呈年增11％，惟毛利率僅15.05％，表現不若去年同期的16.62％，換算EPS為1.82元，超越去年同期的EPS 1.46元，其中第二季稅後淨利達1.54億元，季增1.3％，EPS 0.92元，單季毛利率因消費性產品的出貨增加，伺服器出貨減少，致 鎮產品組合劣化，拖累單季毛利率下滑至13.31％，初估較首季的16.9％，下滑3.59個百分點。