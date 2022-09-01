世芯-KY(3661)隨著產能問題獲得舒緩，第四季營收將有較顯著成長，挑戰全年高峰，法人也看好其全年有機會挑戰賺3個股本，世芯-KY今股價展現抗跌力道，股價最高達886元，持續朝向900大關靠攏。

世芯-KY今年上半年營收增幅低於先前預期，主要是因供應鏈問題所致，預計ABF載板短缺問題將持續影響第三季營收，故第三季營收應該大致和第二季相似，不過，預計隨著其他產業需求放緩，ABF載板供給將略為鬆動，ABF供應商也計劃從只有1家增加到3家，未來也可望爭取更多載板產能。

世芯-KY看好第四季營收將有較顯著成長，挑戰全年高峰，儘管全球產業景氣放緩，但世芯-KY來自北美、大陸HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，目前世芯-KY北美人工智慧相關之設計需求非常強勁，主要客戶之量產訂單能見度已達2023年，整體高效能運算市場對實體設計之需求持續增加，7奈米為世芯-KY今年主要製程，同時5奈米營收貢獻將顯著提升。

產能部分，世芯-KY來自台積電(2330)CoWoS及ABF載板之產能供應將成為2022及2023年主要成長力道之，隨著供應鏈狀況有明顯改善下，世芯-KY將有機會達到今年5億美元營收目標，法人也樂觀預估，世芯-KY今年有機會大賺達3個股本。