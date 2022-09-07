IC載板廠景碩(3189)公布2022年8月自結合併營收38.68億元，較7月37.62億元成長2.82％、較去年同期32.97億元成長達17.32％，創同期新高、歷史次高。累計前8月合併營收290.99億元，較去年同期223.66億元成長達30.1％，續創同期新高。

景碩受惠ABF載板新產能開出、BT載板出貨增加、隱形眼鏡子公司晶碩營收成長及產品組合優化，第二季歸屬母公司稅後淨利20.95億元、每股盈餘（EPS）4.65元雙創新高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利36.25億元、每股盈餘（EPS）8.04元，已接近去年全年表現。

展望後市，儘管近期因智慧手機及PC等終端市場需求疲弱，數據中心等應用需求亦浮現疑慮，導致半導體供應鏈雜音不斷，但景碩表示，ABF載板需求持續強勁、且仍供不應求，並沒有供過於求疑慮，對產業需求後市仍為正向看法。

隨著時序步入美系客戶新品備貨旺季，ABF載板持續供不應求、平均售價（ASP）持續看漲，美系客戶步入拉貨旺季，帶動BT載板需求，加上晶碩隱形眼鏡同步進入客戶備貨旺季，法人仍看好第三季營運可望續揚、連6季創高，並續拚下半年營運逐季創高。

外資對景碩後市看法仍多空分歧。看空的美系外資則認為，因PC及GPU需求疲弱，ABF載板需求已略為供過於求，將使售價較預期更快正常化，導致營運自明年起下滑。雖維持「中立」評等，但調降2022～2024年每股盈餘預期3～12％，目標價自185元降至132元。

不過，看多的美系外資認為，受美國限制部分AI晶片銷往中國大陸影響，景碩股價已自高檔重挫達57％，但認為結構性需求揚升將使影響受控，對景碩營運後市持續正向看待，維持「買進」評等不變、目標價245元。