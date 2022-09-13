台產(2832)今天召開線上法說會，該公司今年上半年增加海外債券布局，帶動匯兌及利息收入增加；展望下半年，公司表示，若債券利率持續上揚，將持續增加國內外債券的配置，對於台股今年上半年表現疲弱，下半年也不排除在適當時機切入，增持具有殖利率穩健性的股票，來去化現金部位。

台產上半年簽單保費收入37.69億元，年減28.9％，自留滿期保費收入26.63億元，年減19.1％，主要去年防疫保單認列保費收入。上半年保險業務利益3.01億元，去年同期轉虧為盈，主要認列防疫保單發行成本及賠款，防疫保單在今年1月24日全數到期，干擾消失後，上半年營運回到以往穩健經營常態。

上半年投資收益1.67億元，年減8.4％，主因台股跌幅較重，股權部位評價導致投資收益下滑，但因為升息，產生匯兌收益。

就上半年淨投資損益觀察，因為升息帶動利息收入增加，來到0.63億元，年增17.2％；但股市下跌，股權評價損失0.97億元，相較去年同期獲利0.55億元差異不小；而認列股利0.94億元，優於去年0.11億元，主要去年上市櫃公司獲利狀況佳，配息不錯，且今年配發股息時間提早到6月，使得今年配息入帳認列時間往前。匯兌損益方面，去年上半年損失0.14億元，今年因為加碼投資海外債券，加上台幣貶值，上半年匯兌收益達0.72億元。另外，今年有控制物業招租出去，新增租金收入，投資不動產上半年獲利0.49億元，年增21％。

業務分配方面，2021年有防疫險，導致其他險種變動大，隨著防疫險結束，今年上半年已經回到2020年平均過往的情況，車險+火險占比超過7成。

台產6月底自留綜合率95.5％，自留滿期損失率59.3％，主要1月還有受到防疫險殘餘賠款影響，估計下半年損率可以下降至51～52％過往水準。台產過去幾年RBC都在在1040~1069％之間，去年底因為防疫保單影響降到681.5％，今年上半年回到923.3％，會逐漸恢復到過去水準。

台股上半年表現疲弱，公司OCI部位評價下降，每股淨值由去年底28.11元降至27.63元。但跟著升息步伐，公司加碼海外債券，國外投資從去年底5.9％，到今年上半年增加到10.12％，且台幣貶值，讓上半年海外投資有不錯的匯兌收益。

公司表示，下半年若台股有好的切入點，會加碼具有殖利率的穩健型股票，同時，若債券利率持續上揚，還會增加國內外債券配置。