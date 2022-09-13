BA.5引爆疫情海嘯，金管會今（13）日公布防疫、疫苗雙險理賠金額，上週大增95億元，創下今年新高紀錄。

金管會統計至9月12日，防疫保單已理賠187萬件、理賠金額713.84億元；疫苗險理賠45.1萬件、金額187.92億元。保費收入合計為55.23億元，理賠金額合計為901.76億元，理賠金額是保費收入的16.32倍。

金管會指出，目前國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元（含二度增資50億元）、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億，合計申請增資487億元。

傳出產險公會希望取消快篩陽即確診、居家照護視為住院，以免理賠黑洞持續擴大。金管會主委黃天牧昨日回應，保險局正研究從公會彙整而來的業界建議，但研究方向不見得會和公會一樣，肯定產險業者疫情間扮演重要社會安定功能，金管會也協助解決監理上問題或做跨部會溝通。