國發會今（19）日表示，明年整體公建預算近6,000億元，創歷年新高，比今年大幅成長32％，主委龔明鑫於國發會委員會議指示各部會，應及早啟動下年度計畫的前置作業。

國發會委員會議19日下午召開，討論公共建設執行情況，今年總建設經費5,481億，迄8月底執行2,884億，達成率52.6％，比去年同期上升2.88個百分點，龔明鑫於會中表示：「現在已是9月下旬，即將進入最後一季衝刺階段，請各部會依預定期程加速執行，避免過度集中於年底前執行，以提升經費支用效率。」

龔明鑫也對前瞻三期（110～111年）執行情況指示，除依預定期程加速執行，也要加強管控重要里程碑的工程執行進度。

至於明年的建設經費，管考處長李奇表示，明年整體公共建設預算規模接近6,000億元，這是歷年最高，包括年度預算增資台電辦理「穩定供電建設方案」，還有前瞻四期的特別預算，總計比今年度增加1,460億。。

龔明鑫在會中強調，由於明年度的公建預算規模比今年大幅增加1,460億，各部會務必督促所屬儘速規劃推動，及早啟動下年度計畫的前置作業，以利明年度公建順利推動。