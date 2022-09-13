伊雲谷(6689)今天以每股112元掛牌上市，開盤價為136.5元，漲幅21.88％，盤中最高來到146.5元，漲幅達3成。伊雲谷執行長蔡佳宏表示，伊雲谷堅實的雲端服務與產業經驗，不僅為大中華區最大的AWS MSP，更獲AWS原廠認證及眾多國際權威調研機構多年評比肯定；看準雲端無國界、易出海特性，公司緊扣AWS逾3成高成長動能，今年營運表現值得期待。

伊雲谷2014年起跨入雲端服務，至今已成為台灣雲端託管服務商（MSP）的領導標竿。伊雲谷快速發展雲端服務及應用，具豐富的雲端加值服務及數位轉型方案的導入經驗，2019年起便陸續與各國際軟體龍頭合作，深化雲端服務範疇。伊雲谷過去主要提供客戶雲端相關服務及存儲產品經銷，主要合作原廠為全球市佔率最高的AWS，並已成為大中華區首家榮獲最高等級「AWS核心級服務合作夥伴」的廠商。

伊雲谷以先占領再擴張的核心策略持續深化海外客戶營運，提供企業上雲前後最完整、客製化解決方案與新世代託管服務，成為AWS深耕大中華及東南亞區域的首選合作夥伴，締造2021年營收達百億元、雲端服務有95％客戶續約率、既有客戶125％淨收入成長且超過7成營收來自海外的成績。

公司現於台灣、香港、菲律賓、美國、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、越南等地已設立營運據點，並積極布局澳洲及印度市場，持續開拓涵蓋公部門、媒體、遊戲、金融、科技、零售、電商、製造、新創等產業近2,000家客戶群，目標2025年累計逾4,000家服務企業用戶。

今年上半年營收41.98億元，受惠事業結構改變，高毛利的雲端服務比重提升，毛利率12.13％，年增2.24個百分點，歸屬母公司業主淨利為0.59億元，每股盈餘0.98元。伊雲谷看好在雲服務事業強勁成長挹注下，今年營收仍有機會與去年持平，而由於事業結構優化，毛利率則向上提升。