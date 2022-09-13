宏碁集團旗下宏碁遊戲(6908)今天登錄興櫃，券商認購價格32元，盤中衝破百元，最高已經來到130.5元，興櫃蜜月行情亮麗。

宏碁遊戲設立在2020年，創立初衷定位為電競生態圈的建構者，營運服務囊括消費性電子商品、遊戲軟體與點數及平台與網路服務。2020年9月在取得Sony PlayStation 5遊戲主機軟硬體設備台灣銷售代理權後，在今年陸續取得羅技賽車模擬設備、ASTRO遊戲耳機麥克風、SEGA 遊戲及日本遊戲周邊領導品牌HORI在台代理權。

宏碁遊戲提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗，除銷售產品服務外，亦致力於提供客戶完整體驗，包括遊戲硬體、軟體、周邊、IP整合銷售，從PC及家用主機遊戲到雲端遊戲體驗，從端遊到原宇宙。

宏碁遊戲以擁有PS5遊戲機台灣及海外市場代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等六大成長引擎，營運版圖橫跨遊戲產業鏈上中下游，包括8月初投資6.4億元入股遊戲開發商唯晶科技55％股權。

2021年營收12.78億元，營業毛利1億元，毛利率7.83％，稅後淨利0.37億元，每股盈餘11.06元；今年前7月營收11.7億元，營業毛利0.63億元，毛利率5.42％，稅後淨利0.22億元，每股盈餘1.31元。