新北市教育局日前首度與國家級藝術團體-國光劇團合作，於臺灣戲曲中心3樓小舞台辦理「師哥(Skr)幫幫忙！有請京劇知識+」藝術講座，邀請新北市4校國中8年級學生到場觀賞，除揭密專業劇團幕後準備、演員行當及扮妝外，也邀請學生現場體驗蘭花指、矮子步等京劇動作，同時教育局副局長劉明超也到場與學生同樂。

學生體驗京劇動作矮子步。(照片/新北教育局提供)

學生體驗京劇動作蘭花指。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，新北市自99學年度開始，實施全市國小4年級師生參與藝術滿城香活動，讓學生有機會走入正式演藝殿堂欣賞戲劇演出，迄今已有34萬人參與。今(111)年為進一步將劇場欣賞延伸至新北市國中8年級，首度與國立傳統藝術中心的國光劇團合作，讓學生有機會接觸體驗專業劇團展演的幕前幕後，提升藝術知識及美感力。

國光劇團團長張育華表示，國光劇團長期致力於傳統戲曲的永續經營，推動理念就是力求使不同年齡、地區及不同教育背景者都能親近藝術，所以舉辦了許多的藝術活動，像是年度公演、校園巡演、國光劇場及示範講座等，提供大眾化、多元化的藝術活動。這次與新北市教育局的合作，希望在8年級孩子的藝術基礎素養的培育上給予助力。

現場說明丑角演員行當及梳化。(照片/新北教育局提供)

雙溪高中校長葉俊士說，美感素養的提升，是培養孩子未來競爭力的重要一環，面對未來世界的挑戰，國高中的孩子不僅要知其然，也要能夠知其所以然。這次的藝術講座，讓孩子不只是看表演，更能夠了解京劇知識及體驗京劇動作、理解其內涵，帶給孩子的是身心靈的藝術涵育。

雙溪高中教師蕭心雯表示，講座結合京劇演員和工作人員的親身示範，讓孩子能一窺平時無法看到，卻是京劇相當重要的內容，讓孩子著實獲益多多。8年級同學林郁樺也分享，平常都只有看演員在台上演出戲劇，沒想到可以看到現場化妝跟幕後準備，原來一個表演的成功，需要許多人各司其職，分工合作，扮演好自己的角色。正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，真的不簡單。

教育局長張明文表示，新北市致力培養孩子美感素養，多年來辦理藝術深耕課程、假日藝術學校、週末藝術秀、藝術滿城香等活動，並結合學校及民間團體的藝術資源推動各項美感教育，未來將持續結合專業藝文團體及民間資源，提供學生多元美感體驗等，從培育藝術種子、建構美感校園起，逐步推動新北成為美學城市。