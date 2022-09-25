教育部國教署補助學校辦理「戶外教育課程」，111學年共核定補助86校、1496萬5445元，此經費的挹注對學校在提升戶外教育教學品質方面，有顯著實質的助益。

為鼓勵學校推動戶外教育，教育部國教署補助學校辦理「戶外教育課程」，提供真實情境的體驗，希望喚起學生對學習的熱情與渴望，增進真情、善念及美感的多元學習價值，培養具素養導向的教學本質且切合108課綱的精神，並接軌聯合國永續發展目標。

以桃園市立武陵高中為例，該校舉辦「環島途見台灣，台灣圖鑑環島」課程，將環島途中所見照片、符號、遺跡、手繪插圖與地圖等作為素材，以文化分析說明背後故事與圖像學內涵，最後編成一本台灣圖鑑。

宜蘭縣立慈心華德福高中辦理三貂角探勘課程，以「馬崗」作為探究起點，實地探查及認識馬崗石頭屋與社區文資保護歷程、東北角海蝕平臺形成的地質考察及觀察潮間帶生態學習動物學與演化論，結合海洋教育、人文歷史、語文表達及藝術創作領域等跨領域課程，讓學生親近並深刻認識所處的環境地區。

教育部國教署表示，戶外教育是實踐新課綱全人教育精神的重要一環，並透過融合歷史人文、學科知識、自然生態等，讓學生走入大自然，進而提升品德、擴展多元智能、促進身心健康、發展合群互助和環境美學的素養。