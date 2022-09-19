中信金(2891)旗下中信銀宣布承作宏碁(2353)集團永續存款專案，資金專用於綠色放款及永續績效連結貸款（Sustainability Linked Loan, SLL），支持企業永續發展。中國信託銀行和宏碁響應政府「綠色金融行動方案2.0」，力挺低碳節能與循環經濟相關的綠色金融投資項目，以行動擴大對環境的正面影響力。

中信銀行永續存款專案提供企業用戶新臺幣、美元、人民幣等幣別及彈性的定存期間，針對永續存款的資金運用則是參考國際綠色債券準則及貸款市場協會的永續連結貸款原則（Sustainability Linked Loan Principles, SLLP），定期公開揭露經由第三方公正機構審查的資金運用確信報告，企業客戶可藉由自有資金支持銀行將資金運用於綠色或永續使用的融資項目，展現對環境永續的積極作為，有助於提升企業ESG（Environmental, Social, Governance）品牌形象，彰顯企業社會責任。

2050年淨零碳排目標促使企業主動推動低碳轉型，除了購買綠電與導入低碳製程等做法，亦可借重永續金融力量，支持金融業者所推出的永續存款專案、綠色金融融資商品。國際品牌宏碁致力企業社會責任，並獲得永續發展指標的認可，包括2021年及2022年標普全球（S&P Global）永續年鑑之中榮獲銀獎的榮耀，且連續八年入選MSCI ESG 領導者指數（MSCI ESG Leaders Indexes），首次獲得「AAA」級最佳評等，並在技術硬體、儲存及周邊設備產業類別中排名前2%，除此之外，亦連續八年列入道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）「新興市場指數」（Emerging Markets Index）成分股，連續六年納入富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）。宏碁與合作夥伴、供應商攜手打造低碳產業鏈，推動循環經濟、珍惜地球資源，發展具環保意識的Vero產品線，此次參與中信銀行永續存款專案，展現企業對永續發展的支持，共同實踐永續願景。

除了啟動永續存款，中信銀行亦積極承作永續績效連結貸款，2021年永續績效連結貸款總額度達新臺幣213.8億元，橫跨電子、食品、傳產、化學材料、電力供應等產業客戶，鼓勵企業達成永續績效指標，驅動企業投入永續作為。此外，中信銀行結盟多家第三方合作機構，提供ESG健檢和永續轉型諮詢，鼓勵核心買方企業共同推動永續供應鏈，積極議合中小企業供應商，發揮普惠金融精神，鼓勵企業響應參與ESG永續轉型。