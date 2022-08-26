受限於疫情影響指揮中心尚未鬆綁團體旅客出入境，觀光局副局長林信任26日表示，目前團體旅客出入境指引草案已經送到指揮中心，但是指引是依照現行防疫規範規劃，因此如果到時候開放時入境檢疫是0+7，指引也會跟著調整，但還是希望管制不要太嚴格，否則怕影響海外旅客的意願。

林信任指出，疫情期間我國對國外行銷沒有停止，因為一但停止大家就容易忘記台灣旅遊市場，例如日本歷次調查台灣都還在前三名的旅遊景點；很多國家問卷調查結果也顯示，台灣都還在前半段。

他強調，現在國際行銷沒有中斷，只是保持「微溫」、非火力全開，像是不少國際行銷簽約暫停，等到國境一開就可以馬上下廣告，並啟動媒體和業者的邀訪；又或是觀光局在日本跟當地超商合作推出台式料理。他說，對於吸引回頭客有把握，不少海外旅客都很想念台灣。

林信任指出，疫情前，日本來台旅客一年約有200多萬人次，旅客消費力高並且對台灣喜愛程度高是我國旅遊主力市場，除此之外，觀光局也會持續在韓國、東南亞等送客前十大國家推動來台觀光，在歐美部分也會持續努力。

他分析，疫後海外旅行有2重點，一個是亞洲地區旅客偏向找「熟悉感」，台灣在亞洲市場旅遊屬於前段班、觀光大國，可以在台灣尋到出國旅遊熟悉的感覺；而對歐美人士而言，因為疫情悶太久，剛好可以探索不同文化的長程旅遊點 ，因此觀光局樂觀看待開放國境、重啟觀光。