國境解封聲浪再起，我國籍航空的機組員在飛往外站執勤時，卻仍受限「防疫泡泡」無法離開房門。對此，中廣董事長趙少康直言，指揮中心這種沒有人道的規定，不但對防疫無助，而且增加對機組人員身體及精神的折磨，嚴重影響飛航安全，機組人員自嘲關在「國際監獄」裡，真是比明德外役監犯人的待遇還糟糕百倍。

趙少康表示，世界上大部分國家都已經開放邊境出入管制，台灣現在每天兩萬多名本土確診者，比入境確診者多一百倍以上，而因為台灣早就不強制執行PCR檢查，自行快篩陽性視同確診也不強制通報，所以估計每日實際確診人數，比官方數字至少多一倍以上，也就是本土確診者應該是入境確診者的兩百倍以上。

他指出，本國籍航空公司機組員在國外的要求，仍然維持舊時境外移入確診比本土多時的制度，實在不合理到極點，不但嚴重影響機組員的身心及士氣，也連帶高度危害飛航安全。

趙少康指出，我國籍航空公司機組員幾乎全部都打了三劑新冠肺炎疫苗，也都依照要求做好個人防護措施，但疫情指揮中心仍然以BA.4、BA.5為由，要求他們在國外要遵守防疫泡泡規定，每次飛到外站，飯店發給的房卡都是一次性的，check-in拿到房卡進入房間後，就再也不能離開房門一步，離開就沒有房卡進入，這不等於在國外坐牢嗎？

他說，這些機組人員經過長途飛行的勤務折騰，已經身心俱疲了，經過出關的程序、搭乘交通工具終於抵達旅館後，又要被關在狹小的房間中，失去自由，直至下次飛航執勤，還要笑臉迎人，否則會被客人投訴。

趙少康痛批，人非機器，指揮中心這種沒有人道的規定，不但對防疫無助，而且增加對機組人員身體及精神的折磨，嚴重影響飛航安全。指揮中心必須立刻改正，恢復我國籍機組員在國外的自由行動，這種慘無人道的規定，甚至有剝奪人身自由違憲之虞。

他透露，有航空公司機組人員向我反映，他上一個長班，在國外旅館房間裡吃了五頓泡麵，一邊吃一邊罵指揮中心毫無人性。疫情指揮中心對待我國籍航空公司機組員在國外的這種方式，讓他們自嘲是關在「國際監獄」裡，真是比明德外役監犯人的待遇還糟糕十倍、百倍。