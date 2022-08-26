林秉樞案檢方8大罪起訴求刑3年 9／30宣判

林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照，遭檢方依8大罪起訴，全案歷經8個月審理，今辯論終結。由於林秉樞精神鑑定報告，顯示犯罪當下未符合無辨識能力要件，律師團、公訴檢察官針對此點展開激烈言詞交鋒，雖然林律師團請求傳喚鑑定人，但未被法官採納，公訴檢察官則建請求刑3年，合議庭最終裁示9月30日宣判。

新北地檢署今年1月偵結林秉樞案，依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，移審新北地院，林秉樞羈押禁見近8個月後，7月15日獲80萬元交保。

新北地院今開辯論庭，檢辯針對林秉樞精神鑑定報告做辯論，據悉，報告顯示林秉樞犯案時沒有精神疾病導致辨識能力減損的狀況，因此不具備刑法19條減刑要件，林律師團認為，林精神狀態不一，需要犯案下的客觀證據佐證，但鑑定報告內沒有提及，因此希望傳喚鑑定人出庭，但未獲法官准許。

外傳林秉樞與醫師對談時，稱希望學習電影「教父」的麥克柯里昂，成為政壇教父，甚至坦言慣性劈腿。據悉，林對此強力否認，並稱「沒有這樣講」，只是談到小時候有看電影，喜歡看教父，並非想成為政壇教父。

據了解，林更向法官喊冤稱「人生已經毀了，我沒這麼壞」，他稱交保後外出脫口罩吃飯、搭計程車都會被認出來，並給法官看藥單證明，聲稱自己有在吃藥，而審判長見狀則急忙安撫，要他好好吃藥，鼓勵他人生沒那麼困難。

針對檢方起訴的8大罪狀，林在庭上幾乎全數否認，尤其對拍攝裸照、私刑拘禁極力否認，並稱高嘉瑜拍攝時都有看鏡頭、自白書也是她自己寫的，但檢方仍具體求刑3年，其中以私刑拘禁1年6月徒刑最重，其餘罪嫌都建請處8月徒刑。

本日審理歷經7小時，林秉樞在律師陪同下離開法院，記者提問禾馨集團執行長林思宏涉嫌幫他喬特權疫苗遭起訴、他在臉書暗指給政治人物數十萬等問題，他皆未回答，林律師則稱，法官有特別希望他不要受訪，因此不方便回答，隨後快步離去。