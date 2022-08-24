宜蘭地檢署昨天依貪汙等罪嫌起訴國民黨宜蘭縣長林姿妙，國民黨宜蘭縣議會黨團今天（24日）為林發聲，指檢方的起訴書是掩蓋事實、不按證據。前法務部長陳定南好友林光義也引述陳的名言，指林姿妙選擇「討人喜歡」，藍軍說，陳一生清廉，嫉惡如仇，身為其好友又怎會挺指示超挖盜採砂石、被判刑入獄的縣長參選人。

國民黨宜蘭縣議會黨團指檢方起訴書「掩蓋事實、不按證據」，如1558地號土地核發農業證明有據，免徵土增稅也無圖利，更與時任鎮長的林姿妙毫無關聯，檢方刻意誤還原、釐清事實，扭曲證據，指摘公務員，劍指林姿妙等。

檢方回應，本署檢察官偵辦縣府相關人員貪瀆乙案，偵辦過程對被告有利、不利事項一律注意，而為各項起訴、不起訴、簽結及緩起訴，有關事實認定、證據取捨、法律適用，均已詳載於結案書類，可受檢視，並無「配合政治追殺」等情事。

陳定南生前好友、陳定南基金會董事長林光義說，「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬」是陳定南的經典名言，如果反映在林姿妙身上，卻是顛倒過來，指林施小恩小惠，處處討人喜歡，不思受人尊敬。

林姿妙陣營發言人、縣議員黃琤婷表示，有些人選擇討人喜歡、有些人選擇受人尊敬，有些人則不討人喜歡也不受人尊敬；很遺憾又有人打「陳定南牌」，選舉一到，又要消費陳定南了。

黃琤婷表示，前縣長陳定南一生清廉，嫉惡如仇，其好友又是陳定南基金會的董事長，怎麼會去挺一個指示超挖盜採砂石，被判刑入獄，事後又不認錯的縣長參選人呢？黃琤婷批評，民進黨參選人江聰淵是要仿照當年公事包模式，透過消費陳定南獲取選舉利益。