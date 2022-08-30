黨團總召陳俊宇指出，23日看到宜蘭縣有史以來最嚴重的司法案件被起訴，起訴書裡也證實了林「兒女干政」的傳說。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙弊案纏身，被人稱為「地下縣長」，其女兒林羿伶是關鍵人物，綠營宜蘭縣黨團指出，林姿妙放任女兒把手伸進縣府干涉公務，批林姿妙只是個「空殼子」，籲林母女應勇敢誠實面對縣民，不要再用政治迫害塘塞卸責；藍營宜蘭縣黨團回應，檢方選在選舉前起訴，其背後目的，眾所皆知，無需贅述。

民進黨宜蘭縣黨團今（30日）召開記者會，抨擊林姿妙的女兒林羿伶根本是「司法認證」的干涉縣政，呼籲林姿妙母女別再只顧選舉，無視外界質疑，應勇敢並誠實面對全體縣民，不要再用政治迫害來塘塞卸責。

黨團總召陳俊宇指出，23日看到宜蘭縣有史以來最嚴重的司法案件被起訴，起訴書裡也證實了林「兒女干政」的傳說，且公務員都是經過國家考試合格的人才，林羿伶因為媽媽是縣長就可以任意指揮公務系統嗎？請林母女要出面講清楚，而不是藏起來，應回歸正常行政體制，讓公務人員適才適用，為宜蘭縣打拚。

綠營縣議員林麗表示，地檢署經過半年的查證，不論是人事時地物都已證實，有關係就找關係、沒關係就困難重重，這就是林姿妙家族迅速累積財富的煉金術嗎？直言林這樣對得起支持她的12萬位縣民嗎？

綠營縣議員謝燦輝說，林姿妙就像空殼子，凡事都要聽林羿伶的，指林不是把案件推給政治追殺，就是上演悲情戲碼騙取宜蘭人的憐憫心，問林，家人過度干預縣政、指揮縣府公務員，這難道是被逼迫的嗎？

藍營宜蘭縣黨團回應，檢察官起訴內容錯誤百出，起訴書內根本沒有拿出確切的犯罪事證，就恣意起訴，檢方選在選舉前起訴，其背後目的，眾所皆知，無需贅述。