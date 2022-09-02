澎湖縣第一（馬公）選區議員參選爆炸，目前初估至少有18人登記，不過在一些偏鄉則出現同額競選的窘境，有違民主政治「選賢舉能、公平競爭」的原則。擔任民視電視台駐澎湖記者廖璟華為打破此一奇特的現象，決定自籌保證金投入澎湖縣湖西鄉的縣議員選舉活動。

廖璟華表示，同額競選是讓參選人1票就能當選，這是民主政治的大倒退，因此她毅然決然下定決心，扮演這一隻攪動議會的「鯰魚」，希望促使澎湖縣議會有前進的動力。她同時強調，捍衛言論自由、新聞自由是她人生的價值，希望我們的下一代都能毫無畏懼一起來參政，一同改變打造更美好的未來。

廖璟華同時提到，當年澎湖縣議會採訪直播被阻事件，令她十分感慨，當民眾捍衛新聞自由時，卻被警察團團包圍，不讓我們記者進入議會採訪。為此事還打了行政訴訟長達4年皆敗訴，但所幸在公督盟、時代力量黨團的支持下，促使內政部修法，自從109年1月1日起，全國地方議會的相關會議、總質詢、審查議案等，都必須公開直播，並依法保存。

廖璟華參選的澎湖縣第二（湖西）選區應選出3席，目前已有吳政杰（現任鄉長）、許育愷、蔡清續登記，3人的基層實力十分雄厚札實。不過廖以一名外地人身分宣布參選，同時擁有媒體人的光環，又獲得綠營的鄉長候選人洪添英大力支持，將對這次大選掀起不小的波瀾。