成立大會上只有議長劉陳昭玲到場祝賀，市民代表、里長、社區理事長都以馬公地區為主，幾乎沒有看到其他5鄉政治人物到場。（張茂雄攝）

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林27日成立競選總部，吸引將近1500位支持者前往加油打氣，由於葉脫黨參選，成立大會上只有議長劉陳昭玲到場祝賀，市民代表、里長、社區理事長都以馬公地區為主，幾乎沒有看到其他5鄉政治人物到場，葉竹林上台致詞時表示，他來自基層，是艱苦人出身，此次將證明只要努力的人就有機會成功。

葉竹林一行人上午8時遊行隊伍從重光威靈殿出發，行經文光路、陽明路、中華路、同和路、新明路到達永順街會場，馬公分局在場員警粗估有1000人到場，隨後10點正式成立時約有1200人左右，不過台上的司儀說準備了2500個座椅早已坐滿，人數上看3000人以上。

現場活動邀請4位葉竹林的支持者上台演講，有北辰市場攤商、馬市托老師、馬公樂齡志工媽媽、重光里長等人，他們說葉竹林是一位「骨力（勤快）」的好市長，清水溝、割草、幫助孩童家長解決教養問題，如果選上將會是勤政的好縣長。

葉竹林表示，基於「義無反顧、勇於承擔」的理念，希望跳脫藍綠窠臼，為謀求澎湖鄉親最大幸福而努力。他並提出：興建高科技焚化爐、爭取設置澎湖離島境外最低稅負中心、建構澎湖本島交通環狀線（籌建馬公與西嶼間大橋）、推動綠色能源產業，強化太陽能、風力發電等四大主軸；以及基礎建設、海洋共生、田園城市、社會照顧、文化創新等五個面向作為未來施政方針。