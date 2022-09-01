民進黨馬公市長參選人黃健忠說澎湖的政治比較沒有黨派色彩之分，只要肯為澎湖做事他都歡迎支持，他也預祝林建勳成為議壇的生力軍，翻轉澎湖的生態。（張茂雄攝）

以「世代共融、從青出發」做為號召的澎湖馬公選區縣議員參選人林建勳，1日上午前往澎湖縣選委會登記參選，隨後在部立澎湖醫院前方的一個小倉庫成立競選總部，破除他打算退選的謠言。澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全、民進黨市長參選人黃健忠、國民黨馬公市長參選人呂永泰等人到場祝賀，賴峰偉相當推崇林建勳，說他勤勞有幹勁，頂著教育大學管理碩士的頭銜，願意回到家鄉貢獻的精神令人敬佩。

副議長陳雙全致詞表示，國民黨的青年世代需要注入活血，林建勳從台灣回到澎湖打拼，從代課老師、縣府青年顧問、馬公市代會、澎湖縣黨部等單位，無不戰戰競競、戮力匪懈，如果澎湖縣議會能有多一些優秀的國民黨青年加入，一定可以有更好的問政效率與服務品質。

民進黨馬公市長參選人黃健忠也以好朋友的身分前往道賀，黃健忠說澎湖的政治比較沒有黨派色彩之分，只要肯為澎湖做事他都歡迎支持，他也預祝林建勳高票當選，成為議壇的生力軍，翻轉澎湖的生態。

林建勳提出8大政見面向「青出於藍理性問政、孩童教育投資未來、化解少子助您好孕、空間活化拯救浪浪、增設醫療自主應變、全民運動共融公園、世代共融從青出發、淡季慶點溫暖澎湖，受到許多在場人士的熱烈迴響，認為澎湖目前投入參戰的候選人都不重視政見的呈現，少數像林建勳這樣能公開論述，又具備服務熱誠的藍營青年軍。

林建勳表示，自己是土生土長澎湖囡仔，國立臺中教育大學管理學碩士學位，現任立委曾銘宗澎湖聯合服務處總幹事；曾任縣府青年顧問、海巡志工協會總幹事，望安國小代理教師，他的碩士論文更得到教育大學系統第一屆優良博碩士論文佳作獎。這次為了服務自己的家鄉，毅然決然踏入政壇，以自身專業及親身教育經歷出發，期待透過過去經驗，用年輕人思維與創意，一點一滴改變並守護自己最愛的澎湖。