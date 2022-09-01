台南市長參選人少1人！下屆台南市長原為民進黨黃偉哲、國民黨謝龍介、無黨籍林益豐、許忠信、商毓芳5人參選局面，原訂今天下午登記參選的商毓芳，中午突宣布不再參選，她說，自身多有不足且衡量財務匱乏，參選市長行動到此告一段落。

台南市無黨籍市長參選人商毓芳原本預計今天下午2點28分前往市選委會登記參選，但中午1點卻突然發出停止參選聲明。上月24日染疫確診，目前仍在家隔離休養中的商毓芳說，考慮健康與財務狀況，決定停止參選。

目前完成台南市長登記參選包括現任市長黃偉哲、國民黨謝龍介及無黨籍許忠信，林義豐則預計明天上午11點登記。商毓芳競選團隊先前曾表示，會努力籌募到150萬元參選，但也重申，「如果募不到錢，沒有那麼多人支持，就不用選了。」

商毓芳今天說，「當選市長不是我的夢想，參選市長是因為我們不能失去勇敢的心。」她從7月15日宣布參選以來，深刻感受台南對她的疼愛，這些日子相當踏實。