一個早上，志工在花蓮溪口附近淨灘，清楚數袋打60公斤垃圾。（王志偉攝）

花蓮溪側上游大量廢棄物。（黑潮提供）

消波塊間隔也被棄置許多酒瓶，各式樣垃圾廢棄物都出現。（黑潮提供）

花蓮溪口是國家重要溼地，不過黑潮海洋文教基金會歷時2年調查，發現溪口北岸處污染嚴重，多數為海漂垃圾，來自於溪流上游家庭廢棄物，甚至有不肖業者棄置廢棄物，由於溪口沿岸涉及多個管理單位，基金會呼籲中央、地方共同正視，提出管理策略，找出源頭，加強稽查，才能讓河川變乾淨。

黑潮海洋文教基金會長期監測花蓮溪口廢棄物來源，從2020年2月起，將花蓮溪出海口沙洲分為溪側、海側、及北岸出入口的消波塊側等3處，定時進行全線調查，再依據國際海洋廢棄物登錄表（ICC）登錄，藉系統性調查，分析比較廢棄物來源。

研究員温珮珍說，調查發現寶特瓶、菸蒂、免洗餐具最多，推測生活遊憩、漁獵活動為主要廢棄物來源，其中寶特瓶仍是廢棄物的大宗，另有菸盒、菸蒂、外帶便當盒、紙碗、竹筷等免洗餐具，應與花蓮溪口釣魚、捕鰻、捕魩仔等活動有關。

另外，溪側高達8成垃圾來自上游河漂垃圾，多是家庭廢棄物，還發現蓄意丟棄的家庭、建材廢棄物。消波塊側也有不少遭人惡意丟棄的營建廢棄物，可能造成民眾受傷，對海洋遊憩帶來危險。

黑潮文教基金會今天發布2年監測報告，同時邀志工淨灘，發現為數不少的寶特瓶、餐盒、菸盒等，一個上午就清出60公斤的垃圾。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良指出，溪游上流漂到出海口的垃圾多半裹有泥沙，而海洋漂流上岸的垃圾常見附生藤壺等海洋生物，從外觀多半可以辨別來源。

他也說，花蓮溪口是國家級重要濕地，附近區域包括營建署所轄、縣政府所管，水利署負責河川治理；南北岸還有地方公所政區域。建議有關單位參考出海口區域監測結果與來源分析，提出相應管理策略，將廢棄物源頭攔截，也呼籲社會大眾一起關心海洋議題。